Антипинский НПЗ продадут на открытых торгах в рамках банкротства

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Антипинский нефтеперерабатывающий завод и его имущество будут проданы на открытых торгах в ходе процедуры банкротства, сообщил в интервью ТАСС гендиректор завода Максим Андриасов.

"С высокой вероятностью суд введет процедуру банкротства, в конце которой будет конкурсное производство и продажа имущества на открытом аукционе. Соответственно, наша задача довольно простая - сделать так, чтобы завод продолжал работать, сохранял свою стоимость", - сказал Андриасов.

Антипинский НПЗ также является владельцем лицензий на три месторождения в Оренбургской области - Воронцовского, Гремяческого и Могутовского.

Отвечая на вопрос о том, как сейчас обстоит ситуация с оборудованием НПЗ, Андриасов сказал, что пока это "черный ящик". "Завод пока для нас является черным ящиком, все декларативные заявления о том, что это новый завод <…> Это как если Mercedes E-класса выехал из салона и в него залили вместо 95 бензина 80-й, а потом на трек его, и по кочкам. Внешне - да, НПЗ новенький, но его эксплуатировали в таких режимах, в которых этого делать не нужно было. Ну и плюс постоянное "дергание" из-за того, что "Новый поток" не мог его обеспечить деньгами - пуски и остановки разрушительно влияют на оборудование завода, оно выходит из строя, элементарно разрушаются катализаторы. Поэтому лично я оцениваю на "три с плюсом" его состояние", - рассказал гендиректор завода.

По его словам, сейчас проводится технический аудит предприятия. "Нам предстоит еще детально с этим [состоянием завода] разобраться, потому что есть уже звоночки, что не все порядке. Мы проводим технический аудит. Ну и эти рассказы про мощность переработки в 9 млн т - этого нет и в помине. Завод максимум может переработать 7,5 млн т нефти, это его мощность. Но 9 млн звучит красиво", - добавил Андриасов.

Проблемы завода

Антипинский НПЗ - крупнейший в России независимый нефтеперерабатывающий завод, был основным активом группы "Новый поток", председатель совета директоров и основатель которой Дмитрий Мазуров был задержан в июле в рамках уголовного дела о мошенничестве.

Мазурова задержали в Шереметьево 13 июля, он проходит подозреваемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, которое было возбуждено после заявления главы Сбербанка Германа Грефа.

Согласно заявлению, кредит Сбербанка на $29 млн "Мазуров вместе с неустановленными лицами распределил по своему усмотрению". Деньги банку возвращены не были.

Тверской суд Москвы заключил Мазурова под стражу до 12 сентября. Свою вину Мазуров не признает.

Сам банк сообщил, что обратился в правоохранительные органы по подозрению в незаконных действиях Мазурова и бывшего гендиректора завода Геннадия Лисовиченко. Кредитная организация, помимо прочего, выявила "многочисленные факты заключения АО "Антипинский НПЗ" договоров на нерыночных условиях с аффилированными лицами-посредниками, в том числе и по экспортным контрактам, вследствие чего предприятию нанесен существенный ущерб, а денежные средства в значительных размерах выводились за рубеж".

В мае Антипинский НПЗ приостановил прием нефти из-за проблем с финансированием. Производство было возобновлено 18 июля по давальческой схеме, при которой завод перерабатывает нефть, закупленную "Сокар Энергоресурс" (совместное предприятие Сбербанка и группы отраслевых инвесторов, которому сейчас принадлежит 80% акций НПЗ). При этом завод не имеет права собственности ни на нефть, ни на нефтепродукты, зарабатывая только на стоимости процессинга.

НПЗ также обратился в Арбитражный суд Тюменской области с заявлением о признании себя банкротом. Сумма требований по делу - 346,4 млрд рублей. Позднее к делу присоединились кредиторы завода - Абсолют банк, Московский кредитный банк и другие.