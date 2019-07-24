Российские садоводы настаивают на жестком контроле качества яблок, ввозимых из Белоруссии

ТАСС, 24 июля. Российские садоводы и эксперты предлагают вести жесткий контроль за качеством яблок, ввозимых из Белоруссии, чтобы убедиться в том, что они безопасны для потребителя и не реэкспортируются из Европы. По прогнозам представителей отрасли, после снятия запрета на поставки доля белорусских яблок на российском рынке не будет значительной и не сможет принципиально изменить цену на фрукт.

Россельхознадзор со среды снял ранее введенный запрет на поставки яблок из Белоруссии в Россию под гарантии компетентного ведомства республики. Ограничения были введены с 12 апреля из-за подозрения в реэкспорте и отсутствия актуальной информации о белорусских предприятиях и их объемах производства и хранения.

"Мы категорически против того, что через Беларусь идет реэкспорт европейских фруктов. Для того, чтобы исправить ситуацию, я думаю, нужно ужесточить контроль", - сказал ТАСС президент Ассоциации производителей плодов ягод и посадочного материала Игорь Муханин.

Гендиректор одного из крупнейших производителей яблок на Кубани, компании "Южные земли", Олег Рьянов также опасается повторения ситуации, при которой под видом белорусских яблок в РФ ввозились более дешевые фрукты европейских компаний, находящихся под санкциями, в том числе из Польши. Такая продукция, по его мнению, может быть "санитарно опасной".

"Это яблоки, происхождение которых не контролируется, их качество мы не понимаем <…> Мы не боимся конкуренции со стороны европейских производителей, но хотели бы, чтобы это [их продукция] было безопасно для потребителей. Мы предлагаем ввести контроль со стороны Россельхознадзора за [иностранными] производителями, чтобы они получали разрешение на ввоз продукции и проходили проверку как по методу производства, так и по использованным препаратам. Такая практика применяется и в США, и в других странах, я считаю, это справедливо, когда государство оставляет за собой функцию контроля за поставляемой иностранной продукцией", - пояснил он ТАСС.

Цены останутся прежними

Объем ввоза белорусских яблок в Россию будет небольшим и никак не повлияет на стоимость фруктов, отмечают садоводы. "Если Белоруссия будет ввозить только свои яблоки, не занимаясь реэкспортом, на нас и наших ценах это никак не скажется. Белоруссия ввозит не такое большое количество, они нас не потеснят ни по качеству, ни по количеству", - отметил ТАСС руководитель предприятия "Сад-Гигант Ингушетия" Замир Балкизов.

По данным председателя Ставропольской краевой ассоциации питомников и садоводов Айдына Ширинова, речь идет о 200 тыс. т яблок, "подтвердивших свое белорусское происхождение". "На цене не скажется никак, потому что объем не слишком большой <…> Это не болезненно будет для нашего рынка, если это действительно будет яблоко белорусское. Если яблоко будет идти транзитом [из Европы], это, конечно, скажется на цене и всем рынке <…> Надеемся, что Россельхознадзор и дальше будет так жестко действовать", - сказал он.

Появление зарубежных яблок на российском рынке приведет к честной конкурентной борьбе, в которой будут участвовать компании с современными хранилищами, считает главный агроном ведущей компании Адыгеи по выращиванию яблоневых садов по интенсивной технологии "Черкесские сады" (входит в группу компаний AXIS) Виктор Храпов. Рискуют только мелкие российские производители, которым негде хранить фрукты, отметил он.

Гендиректор компании "Сады Карачаево-Черкесии" Дмитрий Ландырев сообщил ТАСС, что их предприятие не только готово вступить в конкуренцию с импортными яблоками, но и выйти на белорусский рынок. "Мы, благодаря мерам государственной поддержки, действующим для республик Северного Кавказа, готовы в эту конкуренцию вступить. С ответственностью могу сказать, что те сорта, которые мы выращиваем на юге, более красивые, более сладкие и в большей степени соответствуют потребительским требованиям", - заверил он.

Осеннее эмбарго и новые хранилища

По прогнозам президента Ассоциации производителей плодов ягод и посадочного материала Игоря Муханина, российские производители смогут полностью обеспечить внутренний рынок яблоками в ближайшие пять лет. Для этого, по оценкам экспертов, надо ввести эмбарго на ввоз импортных яблок осенью, когда на рынке много местных фруктов, а также активно строить фруктохранилища.

"Лучше всего вообще закрыть на три месяца рынок осенних яблок, то есть в сентябре, октябре, ноябре. У нас своих яблок море в это время. Сильное различие по месяцам - избыток осенью и недостаток весной - происходит из-за того, что у многих хозяйств недостаточное количество фруктохранилищ. Нам негде хранить яблоки, у нас строительство фруктохранилищ отстает от закладки садов: садов мы закладываем от 11 до 16 тыс. гектаров ежегодно, а обеспеченность хранилищами - 30-35%", - объяснил Муханин.

Его слова подтверждает руководитель коллективного сельхозпредприятия "Светлогорское", являющегося одним из крупных производителей яблок в Краснодарском крае, Игорь Евдокимов. "Есть непродолжительный период, когда на Кубани действительно недостаток яблок - это апрель и май. А в остальное время у нас переизбыток яблок, особенно он наблюдается в осенний период, когда идет массовый сбор зимних сортов. На фоне отсутствия мощностей для хранения участники рынка вынуждены сбывать яблоки по низким ценам", - сказал он.

Евдокимов подчеркнул, что садоводы выступают "катастрофически против" белорусских яблок, которые реэкспортируются из Европы.