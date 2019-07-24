Путин пообещал уделять личное внимание теме профессиональных квалификаций

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Президент Владимир Путин пообещал уделять личное внимание теме развития системы профессиональных квалификаций в России. Об этом он сообщил на совещании с членами правительства в Кремле в среду.

"Тема [профессиональных квалификаций] наиважнейшая, потому что мы с вами знаем ситуацию на рынке труда и перспективы развития рынка труда в ближайшее время, с учетом цифровизации экономики. Без всякого сомнения, без внимания президентских структур и моего личного внимания эта тема не останется", - сказал президент.

Глава РСПП Александр Шохин попросил Путина лично возглавить Национальный совет по профессиональным квалификациям при президенте РФ. "Это позволит повысить не только статус совета, но эффективность этой работы", - сказал он. Путин обещал подумать над этим предложением.

Шохин сообщил, что ежегодная конференция по развитию системы профессиональных квалификаций пройдет в этом году 5 декабря. Глава РСПП предложил провести в рамках конференции заседание национального совета по профессиональным квалификациям и подвести итоги пяти лет его работы. "И те задачи, которые сегодня обсуждаются, они должны быть, не только в виде решений совета, но и поручений президента", - сказал Шохин.