WSJ: глава Boeing допустил возможность приостановки выпуска 737 MAX

НЬЮ-ЙОРК, 24 июля. /ТАСС/. Американская компания Boeing может приостановить производство самолетов Boeing 737 MAX, если авиарегулятор не одобрит возобновление эксплуатации этих самолетов до конца текущего года. Об этом сообщила в среду газета The Wall Street Journal со ссылкой на главу компании Денниса Меленберга.

Меленберг отвечал в среду на вопросы аналитиков после публикации отчета Boeing за второй квартал текущего года. Глава компании информировал о планах увеличить ежемесячный выпуск самолетов серии 737 с нынешних 42 до 57 в 2020 году. Однако отсрочка возобновления эксплуатации 737 MAX в США повлечет за собой сокращение производства. "Нам может понадобиться допустить возможность сокращения темпа [увеличения производства] или других опций, включая временное прекращение производства MAX", - приводит газета слова Меленберга.

Согласно отчету компании, ее чистый убыток по стандартам US GAAP за I полугодие 2019 года составил $793 млн против прибыли в $4,67 млрд годом ранее. При этом во втором квартале 2019 года убыток компании составил $2,94 млрд против прибыли почти в $2,2 млрд годом ранее. Выручка Boeing в январе - июне сократилась на 18,8%, до $38,67 млрд, во втором квартале - на 35%, до $15,75 млрд.

Американские авиакомпании Southwest Airlines и United Airlines продлили до 2 и 3 ноября соответственно сроки приостановки эксплуатации серии 737 MAX. United Airlines констатировала, что в связи с этим последует отмена примерно 1290 рейсов в июле, 1900 - в августе, 2100 - в сентябре и 2900 - в октябре.

Эксплуатация самолетов Boeing 737 была приостановлена после двух авиакатастроф: 10 марта этого года в Эфиопии разбился самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, в результате чего погибли 157 человек, а 29 октября 2018 года при катастрофе самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии погибли 189 человек. После этого многие страны, включая Россию, США и государства ЕС, из соображений безопасности приостановили эксплуатацию самолетов этой серии.