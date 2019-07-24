Производители предложили разрешить торговлю алкоголем онлайн только обладателям лицензии

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Российские производители алкоголя предложили создать план по борьбе с нелегальной продукцией, в качестве одной из мер обсуждается возможность дать право на торговлю алкогольной продукцией в интернете только лицензированным предприятиям, сообщили ТАСС несколько участников прошедшего в среду заседания общественного совета при Росалкогольрегулировании (РАР).

Однако такая мера может автоматически лишить пивоваров возможности торговли онлайн, поскольку сейчас для производства пива, сидра и медовухи не требуется лицензия, предупредили в бизнес-объединении "Опора России".

"Сегодня на заседании общественного совета <...> звучало много примеров по нелегальному обороту спирта, псевдопивных напитков и крепкого алкоголя. Отдельно обсуждалась необходимость более глубокого изучения тенденций, которые выявляются в ходе проверок в тех или иных нарушениях. В результате дискуссии было принято решение о создании в России долгосрочной программы по борьбе с нелегальным оборотом алкоголя", - сказал в беседе с ТАСС вице-президент по работе с органами государственной власти и корпоративным отношениям региона Восточная Европа компании "Балтика", член общественного совета при РАР Алексей Кедрин.

Предполагается, что в работу над планом будут вовлечены не только контролирующие органы, но и производителей пива, вина, крепкого алкоголя, а также представители общественных организаций. В таком тесном взаимодействии разных сторон, по словам Кедрина, и будет основное отличие этой инициативы от других подобных программ.

Пиво офлайн и маркировка стекла

Предложения по включению конкретных мер в план по борьбе с нелегальной торговлей алкоголем будут обсуждаться на следующем заседании совета в начале осени, сообщил Кедрин. Однако некоторые идеи уже были высказаны в рамках прошедшего заседания.

В частности, предлагалось дать право на торговлю алкоголем в интернете, когда она будет разрешена, только лицензированным предприятиям, маркировать стеклянную тару для алкогольной продукции, а также усилить контроль за производством и оборотом медицинского спирта, сообщил ТАСС член президиума общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Алексей Небольсин.

"Это далеко не однозначные предложения. Потому что, например, если разрешить торговлю [алкоголем в интернете] только лицензированным предприятиям, это значит, что все производители пива, сидра и медовухи, которые не лицензируются, не будут иметь возможности подключиться к торговле онлайн. Это совершенно недопустимо", - прокомментировал Небольсин.

Что касается маркировки стеклянной тары, возможность которой обсуждается уже не в первый раз, то, по задумке авторов инициативы, она необходима для того, чтобы отслеживать ее перемещение и исключить производство бутылок для поддельного алкоголя. Однако, отметил представитель "Опоры", здесь есть и другая сторона: маркировка может увеличить себестоимость продукции и привести к росту цен на нее.

Мнение регулятора

"Необходимо отметить, что речь идет исключительно об инициативе членов общественного совета, эта идея в рамках заседаний совета уже неоднократно обсуждалась и продолжение дискуссии по этому вопросу членами общественного совета было намечено на осень. Речь идет об обычной ежедневной работе участников рынка, которые заинтересованы в том, чтобы их продукция не подделывалась и не реализовывалась через теневые каналы сбыта", - заявил ТАСС пресс-секретарь РАР Александр Куликов.

Росалкогольрегулирование оценивает долю нелегальной продукции исходя из случаев обнаружения таких товаров в легальной рознице, отметил он. "Сейчас эта цифра стремится к нулю, и стало это возможно благодаря работе ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система учета алкогольной продукции) и введению помарочного учета во всех сегментах алкогольного рынка", - подчеркнул он.

С такой оценкой доли нелегальной продукции согласны в "Опоре России", однако случаи выявления поддельной продукции в нелегальной рознице все еще фиксируются, напомнили в организации.