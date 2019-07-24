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"Ведомости": ретейл может отказаться от Системы быстрых платежей из-за высоких тарифов

Тариф за осуществление платежа по QR-коду может составить до 0,7%

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Российские ритейлеры могут отказаться от участия в Системе быстрых платежей (СБП) ЦБ РФ в связи с возможным тарифом за осуществление платежа по QR-коду до 0,7%. Об этом сообщает в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на письмо ассоциаций компаний розничной (АКОРТ) и интернет-торговли (АКИТ) председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной.

По данным издания, ретейлеры считают, что банки будут использовать максимальный тариф в 0,7% при коридоре в 0,2-07%, о котором ранее сообщила первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова.

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По словам представителя ЦБ, которого цитируют "Ведомости", регулятор выработал компромиссное решение после общения с представителями рынка и планирует изучить данное письмо после его получения. В свою очередь представитель АКОРТ заявил, что сети готовы участвовать в системе только при ставке в 0,3-0,4%.

"Банк России общался с участниками рынка, затронутыми в процессе, и выработал компромиссное решение", - цитируют "Ведомости" представителя ЦБ. Он добавил, что регулятор изучит письмо после его получения.

Ранее АКОРТ и АКИТ заявили, что приветствуют запуск в феврале Системы быстрых платежей и будут оказывать технологическую и организационную поддержку ее развитию. Глава АКОРТ Сергей Беляков в беседе с ТАСС уточнил, что максимальная ставка тарифа, при которой сетям было бы экономически целесообразно использовать Систему быстрых платежей - 0,4%.

В свою очередь первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова сообщала, что тариф за осуществление платежа по QR-коду в Системе быстрых платежей может составить от 0,2% до 0,7% от общей суммы. Она пояснила, что ЦБ стремится установить тариф, который будет интересен всем участникам - банкам, торговым предприятиям и гражданам.

О системе

Банк России в конце февраля запустил Систему быстрых платежей, позволяющую россиянам переводить деньги по номеру телефона. Сейчас к СБП подключены банк "ФК Открытие", ВТБ, "Юникредит", "Тинькофф банк", Промсвязьбанк, Росбанк, СКБ-банк, Газпромбанк, Альфа-банк, "Ак барс", Райффайзенбанк, Газэнергобанк, Совкомбанк, "Qiwi банк" и РНКО "Платежный центр" - оператор платежной системы "Золотая корона".

В сентябре 2019 года в Системе быстрых платежей планируется запустить оплату товаров по QR-коду в магазинах.

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