Количество выданных ипотечных кредитов в России снизилось на 19% в I полугодии

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Количество новых ипотечных кредитов в России, средства по которым были перечислены на счета заемщиков в I полугодии 2019 года, снизилось на 19% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, сообщает пресс-служба Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

В сообщении говорится, что объемы кредитования сократились на 10%. За январь - июнь 2019 г. было выдано 497,3 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму более 1,1 трлн руб., за отчетный период годом ранее было выдано 615,4 тыс. кредитов на 1,2 трлн руб. Средний размер нового ипотечного кредита вырос на 12% - с 1,98 млн руб. в первом полугодии 2018 года до 2,21 млн руб.

В пресс-службе ОКБ отмечают, что одной из причин сокращения ипотечного портфеля могло стать сокращение реальных доходов населения. "Мы видим сокращение доли одобренных заявок по ипотеке: с 78% в первом полугодии 2018 до 66% в первом полугодии 2019 г. Также на динамику объемов ипотечного кредитования мог повлиять рост ставок в конце прошлого года", - пояснили в пресс-службе.

В июне количество новых ипотечных кредитов, средства по которым были перечислены на счета заемщиков, также показало отрицательную динамику, снизившись на 28% по сравнению с данными за июнь прошлого года, при этом объемы выданных кредитов уменьшились на 21%. В июне 2019 г. было выдано 80,86 тыс. ипотечных кредитов на 179,71 млрд руб., годом ранее - 112,2 тыс. кредитов на 227,2 млрд руб. Средний размер ипотечного кредита в июне увеличился на 10% - с 2,03 до 2,22 млн руб.

В исследовании учитываются ипотечные кредиты банков, передающих данные в ОКБ, по которым подписаны договоры и банком фактически перечислены средства на счет клиентов в данном месяце. В некоторых случаях расхождение даты подписания договора и зачисления средств может составлять до 180 дней.

По данным на 1 июня 2019 года, в базе данных ОКБ хранится 373 млн кредитных историй по 90 млн заемщиков.

Поставленные задачи

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявлял, что ситуация в сфере жилищного строительства "достаточно сложная". По его словам, к 2024 году стоит задача обеспечить ежегодное улучшение жилищных условий не менее 5 млн семьям. Он также отметил, что ставки по ипотеке в России должны последовательно снижаться и опуститься к 2024 году ниже уровня 8%.

По данным ЦБ РФ, с января 2019 года средневзвешенная процентная ставка по рублевым ипотечным жилищным кредитам выросла с 9,66% до 10,56% в апреле. В январе - апреле 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года население стало брать в среднем более крупные ипотечные кредиты.