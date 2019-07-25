Роскачество обнаружило в малой рознице нарушения новых правил продажи молочной продукции

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Роскачество проверило российские магазины на соблюдение новых правил продажи молочной продукции и обнаружило ряд нарушений в малой рознице. Об этом говорится в сообщении организации.

С 1 июля в России изменился порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах: теперь продукты без содержания заменителя молочного жира должны стоять на отдельной полке или выкладываться с дополнительным оформлением ценников, чтобы потребитель легко мог идентифицировать такую продукцию. Причем организации вправе самостоятельно определять способ такого разделения.

Все объекты торговли крупных торговых сетей соблюдают новые требования: отличить продукты с добавлением растительных жиров от молочной продукции с животными жирами "не составило труда", отметили в Роскачестве. Однако с небольшими и несетевыми магазинами дела обстоят иначе: в одних продукты с добавлением растительных жиров визуально никак не отделялись от полностью натуральной молочной продукции, в других же это разделение было лишь номинальным. В итоге не происходит визуального, интуитивного разделения продукции для потребителя, поясняют эксперты.

"Крупные сети всегда являются объектом повышенного внимания контрольно-надзорных органов, каждое из нововведений они полностью отрабатывают. Разделение продукции с заменителями молочных жиров начали обсуждать задолго до вступления в силу, для подготовки было полгода, так что все они успели подготовиться: проработали систему размещения, организовали персонал. Работы было много, она предполагала значительные затраты. Возможно, в индивидуальных, не в сетевых торговых точках, где-то на периферии подобная работа не проделана, но это уже вопрос к контролирующим органам", - прокомментировал ситуацию директор по внешним связям Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко, слова которого приводит Роскачество.