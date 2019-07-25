Россия оспорила решение о взыскании $1 млрд в пользу украинского Ощадбанка

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Россия оспорила во французских судах решение международного арбитража о взыскании $1 млрд в пользу украинского Ощадбанка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минюста России, отвечая на запрос агентства о решении международного арбитража при Постоянной палате третейского суда в Гааге и Киевского апелляционного суда по иску Ощадбанка в РФ.

"Арбитражное решение по иску ПАО "Государственный ощадный банк Украины" оспаривается в судах Франции. Данное разбирательство продолжается", - сообщили в Минюсте России.

"В процессе оспаривания категорически опровергается компетенция арбитражей на рассмотрение подобных исков, - отметили в министерстве. - Кроме того, украинская сторона не уведомила Российскую Федерацию в порядке, установленном соответствующими международными конвенциями, о рассмотрении заявления о признании и приведении данного решения в исполнение на территории Украины".