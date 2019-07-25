Минюст: РФ не признает законность арбитражей по искам, связанным с присоединением Крыма

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Россия не признает законность всех решений арбитражей по искам к России, связанным с присоединением Крыма, из-за отсутствия у этих трибуналов юрисдикции на рассмотрение таких споров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минюста России, отвечая на запрос ТАСС о решении международного арбитража при Постоянной палате третейского суда в Гааге и Киевского апелляционного суда по иску украинского Ощадбанка в РФ.

"Российская Федерация не признает законность и обоснованность абсолютно всех арбитражных решений, вынесенных по искам украинских компаний и физических лиц, связанных с присоединением Крыма к Российской Федерации, в том числе в связи с отсутствием у арбитражных трибуналов юрисдикции на рассмотрение таких исков", - заявили в Минюсте.

Все вынесенные решения оспариваются Российской Федерацией в уполномоченных государственных судах, отметили в Минюсте.