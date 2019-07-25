Сбербанк и Mail.ru создадут совместное предприятие на базе Delivery Club и "Ситимобил"

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Сбербанк и Mail.ru Group создадут совместное предприятие на базе Delivery Club и "Ситимобил" с инвестициями до 64 млрд рублей. Соответствующее обязывающее соглашение будет заключено осенью 2019 года. Об этом сообщается в пресс-релизе банка.

Участие в создаваемой компании будет распределено между двумя партнерами в равных долях. Совокупные инвестиции в СП составят до 64 млрд рублей при условии достижения целевых показателей на горизонте 12 месяцев после заключения сделки, а оценка стоимости платформы в перспективе может превысить 100 млрд рублей, указывается в сообщении.

"Партнерство позволит создать качественный бизнес с потенциалом выхода платформы на IPO через несколько лет", - отмечается в пресс-релизе.

Схема сделки

Сервисы платформы будут интегрированы в экосистемы Сбербанка и Mail.ru Group и расширят спектр качественных услуг, покрывающих ежедневные потребности клиентов.

Mail.ru Group внесет в новую компанию свои доли в Delivery Club (100%) и "Ситимобил" (22,69%), связанные с ними миноритарные инвестиции и опционы в другие компании этих индустрий, а также денежные средства в размере 7,7 млрд рублей. Кроме того, до закрытия сделки Mail.ru обеспечит консолидацию на СП доли в размере не менее 75% акций "Ситимобил".

Сбербанк внесет в совместную компанию долю в Foodplex (35%) и денежные средства в размере около 38 млрд рублей. Также Mail.ru Group может дополнительно инвестировать до 5,1 млрд рублей.

К моменту закрытия сделки совместная компания получит денежные средства в размере 45,5 млрд рублей, а также дополнительно - до 18 млрд рублей в течение следующих 12 месяцев после закрытия сделки, в случае выполнения KPI.

Все средства будут внесены в компанию в формате cash-in и направлены на органическое развитие и консолидацию активов, а также потенциальные сделки в сегментах фудтеха и мобильности.

Совместное предприятие будет оперировать на двух крупнейших цифровых потребительских рынках России, совокупный объем которых превысит 1 трлн рублей на горизонте трех лет, с ожидаемым среднегодовым ростом более 30%, указывается в сообщении.