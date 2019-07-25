Сбербанк видит гипотетическую возможность избежать банкротства Антипинского НПЗ

"Гипотетическая возможность избежать процедуры банкротства существует. Это возможно в случае погашения всех долгов перед кредиторами со стороны внешних инвесторов или со стороны поручителей по кредитам. В частности, по кредитам банка поручителем перед Сбербанком является Дмитрий Мазуров [владелец "Нового потока"], и у него есть обязанность погасить обязательства завода перед банком. В случае такого погашения банк незамедлительно передаст Мазурову все права залогодержателя на все активы завода и группы "Новый поток", - сказали в пресс-службе.

В Сбербанке также сообщили, что значительная часть прибыли Антипинского НПЗ от реализации нефтепродуктов оставалась у целого ряда компаний, аффилированных с бывшим бенефициаром завода Дмитрием Мазуровым.

"Банк располагает информацией о том, что существовал целый ряд компаний, аффилированных с бывшим бенефициаром завода и что на этих компаниях оставалась значительная часть прибыли от реализации нефтепродуктов, с февраля 2018 года, когда в наше распоряжение был предоставлен отчет независимой консультационной компании. К этому моменту Антипинский НПЗ уже испытывал финансовые трудности, что стало причиной проведения пяти реструктуризаций по кредитам", - отметили в банке.