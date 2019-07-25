Опрос: более 70% российских предпринимателей работают в отпуске

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Более 70% бизнесменов, находясь в отпуске, контролируют рабочий процесс. Об этом свидетельствуют результаты имеющегося в распоряжении ТАСС опроса, проведенного VK Business (платформой для развития бизнеса в социальной сети "ВКонтакте") и исследовательской компании ResearchMe среди полутора тысяч бизнесменов.

Кто это? Сколько зарабатывает? И на что тратит деньги?

Средний класс. Кто это? Сколько зарабатывает? И на что тратит деньги?

"Даже в отпуске больше 70% бизнесменов контролируют рабочий процесс, отвечают на письма и звонки. При этом каждый второй российский бизнесмен остается на связи со всеми без исключения, а треть реагирует только на важные сообщения. Лишь 12% не следят за своей командой, а 8% - отключают мобильный телефон", - указывают авторы исследования.

При этом, каждый четвертый респондент отметил, что не помнит, когда в последний раз был в отпуске. Почти 40% сообщили, что отдыхают не чаще одного - двух раз в год, а 13% вообще не берут отпуск.

Среди тех, кто ответил, что вообще не бывает в отпуске, меньше всего предпринимателей из Москвы - 8%. В Санкт-Петербурге 13% таких бизнесменов. Самыми трудолюбивыми оказались предприниматели из Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени и других городов Уральского федерального округа - без отдыха там работает каждый пятый бизнесмен. А тех, кто ходит в отпуск чаще двух раз в год, больше всего (17%) оказалось в Южном федеральном округе - в Ростове-на-Дону, Волгограде, Краснодаре, Сочи и Севастополе.

Достигнуть work-life balance бизнесменам мешает ненормированный график, неотложные задачи и частые форс-мажоры. Четверть предпринимателей постоянно беспокоится за бизнес и команду. Столько же признаются, что не отдыхают из-за большого количества проектов и отсутствия необходимой квалификации у сотрудников. Некоторые назвали разницу в часовых поясах (10%) и частые командировки (8%) причинами переработок.

Разгрузить мысли половине предпринимателей помогает хорошая компания. Чуть больше опрошенных (54%) отдыхают, любуясь на красивую природу. Насладиться полной тишиной и почитать интересную книгу любит каждый четвертый. Еще 14% рассказали, что расслабиться им помогает отсутствие сотовой связи и интернета.