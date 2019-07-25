Минтруд: увеличение пособий на детей до трех лет потребует 150 млрд рублей в год

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Увеличение суммы пособия по уходу за детьми в возрасте до трех лет потребует ежегодного выделения из федерального бюджета 150 млрд рублей. Об этом сообщила в четверг замминистра труда и социальной защиты Светлана Петрова на заседании комитета по социальной политике Совета Федерации.

"Продление [пособия] с 1,5 до 3 [лет] будет стоить федеральному бюджету дополнительно 150 млрд рублей. Я имею в виду с учетом тех расходов, которые у нас будут предусмотрены и на первого ребенка, и на второго ребенка", - сказала она.