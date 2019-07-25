В России готовы наладить выпуск сухих молочных смесей для детей

Совет Федерации 23 июля принял постановление, в котором просит правительство РФ разработать и реализовать комплекс мер, направленных на обеспечение 80% потребности в специализированных продуктах для детского питания за счет отечественного производства. В документе отмечается, что в настоящее время более 90% сухих адаптированных молочных смесей и отдельных ингредиентов для их производства импортируются, "что создает значительные риски обеспечения продовольственной безопасности страны".

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Российские молочники готовы включиться в процесс импортозамещения сухих молочных смесей для детского питания, подавляющее большинство которых сейчас ввозится из-за рубежа. По мнению опрошенных ТАСС участников рынка, это станет возможным благодаря поддержке государства и стабильному спросу на отечественный продукт, как в случае с сыром, производство которого в России успешно наладили после введения санкций в 2014 году. В настоящее время ряд ингредиентов для заменителей грудного молока уже выпускается в России, проекты по производству молочных смесей рассматривает ряд крупных компаний.

Самый дефицитный продукт детского питания отечественного производства - заменитель грудного молока для детей в возрасте до шести месяцев, большая часть ингредиентов для его производства, в том числе сухая молочная сыворотка, сейчас импортируются. Однако уже сегодня их выпускают и российские производители, рассказал ТАСС генеральный директор ЗАО "Кореновский молочно-консервный комбинат" (Краснодарский край) Игорь Московец.

"Как минимум два производителя в Краснодарском крае делают такие ингредиенты. Это Брюховецкий молочно-консервный комбинат, <…> сырье для него поставляют три комбината из Ленинградского и Староминского районов, и из Брюховецка. Второй крупный производитель - "Сыры Кубани" - это новый завод, имеющий технологии сушки. Сейчас они уже добились нужного качества и сделали первые поставки для российских компаний, которые производят детское питание. <…> Мы, в свою очередь, производим творог, и уже направляем творожную сыворотку на предприятие "Сыры Кубани", где ее сушат и перерабатывают", - сказал Московец ТАСС.

По данным министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, региональные производители в настоящее время являются поставщиками компании "Инфаприм" - единственного в России производителя заменителя грудного молока.

"Инфаприм" сотрудничает с "Гулькевичским крахмальным заводом", который после реконструкции стал производить мальтодекстрин (продукт переработки крахмала, используется в качестве пищевой добавки - прим. ТАСС), причем более качественный, чем импортные аналоги. Также работает с заводом "Сыры Кубани", который поставляет молочную деминерализованную сыворотку D-90. Этот продукт - основа заменителя грудного молока", - пояснили ТАСС в министерстве.

По словам вице-губернатора Краснодарского края Андрея Коробки, сегодня в регионе достаточно перерабатывающих предприятий, способных производить ингредиенты для детского питания.

"Чтобы повысить качество продуктов, возможно, придется скоординировать работу производств, выстроить новые технологические цепочки. Кубань однозначно готова включиться в эту работу, <…> регион способен собственными силами создать ассортимент всей необходимой продукции, в том числе для производства таких уникальных товаров", - сказал Коробка ТАСС.

Другие требования

Опрошенные ТАСС участники рынки указывают на сложности при создании производств продуктов для детского питания - высокие требования к качеству сырья и организации производства. По мнению замдиректора АО "Молочный комбинат "Ставропольский" Людмилы Труфановой, далеко не все поставщики сырья готовы выполнить эти условия.

"Молоко для детского питания - к нему очень жесткие требования. Комбинат не может брать его [у поставщиков] как все молоко, смешивать и пускать на переработку <…> для детского питания. Оно по микробиологическим, по физико-химическим показателям сильно отличается от молока для продуктов общего потребления. Думаю, одна из причин [недостатка российских производителей детских молочных смесей] в том, что качество сырья не удовлетворяет требованиям для продуктов детского питания", - сказала ТАСС Труфанова. Она добавила, что в 1970-х годах на предприятии был цех детского питания - стерилизованное молоко и сливки выпускались в бутылочках по 200 граммов, сырье для этих продуктов поставлял специально отобранный поставщик.

По словам директора по маркетингу и развитию крупного ростовского производителя молочной продукции "Белый Медведь" Дениса Афанасьева, особые требования при производстве детского питания предъявляются не только к качеству сырья, но и к самой организации процесса производства. "Это отдельные молоковозы, отдельная приемка молока и так далее", - пояснил он.

Тем не менее, производители молока готовы рассмотреть возможность производства продукции для детского питания при наличии поддержки государства, а также спроса на их продукцию.

"Площади нашего нового завода, который мы запустили недавно, позволяют разместить такие мощности. <…> Но такой проект предполагает довольно большие финансовые затраты, а это значит, что надо сразу говорить о широком рынке, на котором сейчас присутствуют в основном зарубежные монополисты. Если законодатель об этом задумался, то это здорово. Если будут конкретные вводные, мы будем рассматривать их", - сказал представитель компании "Белый медведь".

Невозможного нет

Производители уверены, что в случае создания соответствующих условий в России реально переломить ситуацию и с производством молочных сухих смесей, несмотря на подавляющее преимущество иностранных компонентов и продукции. Так, по мнению коммерческого директора Красногвардейского молзавода (один из ведущих производителей адыгейского сыра в Адыгее) Руслана Тешева, отечественные производители смогут заместить импорт молочных смесей, так же, как, например, после запрета импорта ряда европейских продуктов пять лет назад обеспечили страну отечественным сыром.

"Когда закрывали сырный рынок по импорту, все кричали, что это невозможно, что молока в России не хватит. Катастрофы не произошло. Дефицита молока нет, молочный рынок России обеспечил продовольственный запас страны. И с детским питанием будет тоже самое", - пояснил Тешев ТАСС, добавив, что руководство предприятия намерено изучить тему производства детского питания.

Он подчеркнул, что импортозамещение в сфере производства детского питания в перспективе положительно скажется и на стоимости этой продукции. "За счет достижения ведущими производителями детского питания определенного оборота они могут понижать себестоимость, это закон. Российские компании смогут это все наладить и обеспечить рынок качественным продуктом при уверенности в том, что продукт будет востребован", - отметил собеседник агентства.