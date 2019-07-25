Объем выданных кредитов населению вырос в I полугодии на 11%

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Российские кредитные организации выдали населению в I полугодии 2019 года 4,23 трлн рублей кредитов, что на 11% больше, чем в январе - июне 2018 года (3,80 трлн рублей). При этом количество выданных новых кредитов россиянам выросло на 10% (почти 18,70 млн против 16,94 млн), сообщает пресс-служба Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

В сообщении отмечается, что количество новых кредитов наличными, выданных в I полугодии текущего года, выросло на 14%, а объем кредитования в данном сегменте увеличился на 24%. Всего за январь - июнь 2019 года было выдано 8,13 млн кредитов наличными на 2,18 трлн рублей против 7,15 млн кредитов на 1,78 трлн рублей годом ранее. Средний размер выданного кредита наличными вырос на 18% - с 249 тыс. до 269 тыс. рублей.

В первые шесть месяцев 2019 года было выдано на 14% больше новых кредитных карт, объемы одобренных лимитов выросли на 27%. Так, в январе - июне 2019 г. было выдано более 6,4 млн новых карт с общим лимитом 498,2 млрд рублей, годом ранее - 5,6 млн карт на 392,8 млрд рублей. Средний лимит по карте увеличился за год на 11% - с 70 тыс. до 78 тыс. рублей.

Данные за июнь

В июне 2019 года было выдано 3,2 млн новых кредитов общим объемом более 709,8 млрд рублей. Количество выданных кредитов выросло на 5%, а объемы кредитования снизились менее чем на 1% по сравнению с прошлым июнем, когда было выдано 3,01 млн кредитов на 710,49 млрд рублей.

Самый высокий темп роста объемов кредитования в июне 2019 года показал сегмент POS-кредитов (кредит, который можно получить в торговой точке по покупке товара). Количество новых кредитов выросло в годовом отношении на 14%, объем кредитования - на 18%. В июне нынешнего года было выдано 563,06 тыс. кредитов (рост на 14%, 492,5 тыс. в июне 2018 года) на 19,10 млрд рублей (рост на 18%, 16,2 млрд рублей в июне 2018 года). Средний чек по POS-кредиту вырос на 3% - с 33 тыс. до 34 тыс. рублей.

ОКБ провело исследование кредитной активности граждан за первое полугодие 2019 года на основе информации от 600 кредиторов, передающих данные в бюро.