Депутаты попросят производителей не повышать резко цены из-за НДС на пальмовое масло

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Депутаты "Единой России" намерены вести диалог с производителями молочной продукции, чтобы отмена льгот по НДС для пальмового масла не привела к инфляционному скачку. Об этом заявил на пресс-конференции руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов.

Он напомнил, что при принятии закона в третьем чтении Госдума проголосовала за рекомендацию правительству РФ направить сэкономленные от повышения НДС на пальмовое масло средства на поддержку отечественного молочного животноводства. "Все знают, что себестоимость пальмового масла очень низка, при этом цена продукта от цены на пальмовое масло не всегда зависит", - отметил Неверов, подчеркнув, что в этой ситуации вполне возможна "супермаржа", если цена на конечный продукт высока.

"Нам очень важно непосредственно и с производителями, и с нашими селянами вести диалог и рассматривать вопросы поддержки наших производителей, чтобы этот рост цен не был бы каким-то резким", - указал он.

"Что касается комплексной поддержки сельхозпроизводителей, то мы этим занимаемся постоянно, это и снижение НДС по ягодам, и возвратный акциз, и мы будем эту работу продолжать, и вести диалог к тому, чтобы резкого скачка или тем более влияния на инфляцию после этого не происходило" - сказал депутат.

Опасение спекуляций

В свою очередь глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров подчеркнул, что изменения ставок налогов часто служат для ряда производителей поводом реально повысить цены. "Рост НДС произошел с 1 января 2019 года, но цены со ссылкой на рост НДС начали повышаться с 1 октября прошлого года. Когда те, кто использует пальмовое масло, заявляют о том, насколько может вырасти цена на их продукцию, - это вообще несопоставимо с тем объемом, который в их продукции составляет пальмовое масло. Плюс ко всему - это создание заранее повода, чтобы повысить цены", - считает депутат.

В этой ситуации "государство должно применить те инструменты, которые есть", чтобы оценить динамику цен, подчеркнул он. При этом Макаров высказал мнение, что цены на рынке молочной и кондитерской продукции будут определяться не НДС, а спросом и предложением, которые стабильны. "Но мы еще не раз услышим спекуляции о том, что мы повышаем цены, потому что повышается НДС на пальмовое масло", - резюмировал он.

"Речь не идет о повышении налога на пальмовое масло. Речь идет о том, что с пальмового масла убирается льготная ставка", - отметил, в свою очередь, первый замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев.

Госдума 24 июля приняла закон об отмене льготной ставки НДС для пальмового масла и об установлении ее на уровне 20%.