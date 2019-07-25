Сбербанк не видит конфликта интересов в партнерстве с "Яндексом" из-за СП с Mail.ru

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Сбербанк не видит конфликта интересов в партнерстве с "Яндексом" на фоне создания совместной платформы с Mail.ru Group, сообщил журналистам первый зампред правления банка Лев Хасис.

Ранее Сбербанк объявил о планах создать совместное предприятие с Mail.ru Group на базе Delivery Club и "Ситимобил" с инвестициями до 64 млрд рублей. Обязывающее соглашение будет заключено осенью 2019 года.

"Мы не видим конфликтности по отношению к партнерству с "Яндексом", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Хасис также подчеркнул, что взаимодействие Сбербанка и "Яндекса" выстраивается на долгосрочной и взаимовыгодной основе.

Первый зампред банка также отметил, что Сбербанк "с огромным уважением относится к Яндексу" и выразил сожаление, что на рынке сейчас есть множество спекуляций и попыток " вбить клин" в отношения между компаниями.

В свою очередь операционный и финансовый директор "Яндекса" Грег Абовский отметил, что компания с самого начала строила взаимодействие со Сбербанком как долгосрочное взаимовыгодное партнерство и остается верна этим принципам.

"Мы рассчитываем на такое же отношение и со стороны Сбербанка", - сказал он.