Совфед готовит резолюцию МПС о недопустимости санкций на продукты и лекарства

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Совет Федерации готовит проект резолюции Межпарламентского союза (МПС) о недопустимости международных санкций на продукты, лекарства и предметы первой необходимости, который представит на очередной ассамблее МПС, сообщила журналистам спикер палаты Валентина Матвиенко.

"Мы создали рабочую группу, мы готовим соответствующую резолюцию на очередной ассамблее Межпарламентского союза с обращением во все международные структуры о привлечении внимания к этому и выработке соответствующих международных документов о недопустимости санкций на продовольственные товары, предметы первой необходимости, медикаменты и медицинское оборудование", - сказала Матвиенко на пресс-конференции об итогах работы палаты в весеннюю сессию.

Она добавила, что такие санкции должны стать табу для всех стран и международных организаций.

В ходе выступления в штаб-квартире Межпарламентского союза в Женеве в конце июня Матвиенко призвала членов организации и спикера парламента Сербии, где пройдет 141-я ассамблея союза, Майю Гойкович выступить против введения санкций на продукты первой необходимости и лекарства в ходе торговых войн между странами. Она отметила, что геополитические торговые войны не должны наносить вред гражданам и ставить их в тяжелые условия.