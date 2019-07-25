Порядок предоставления экспортных кредитов разработают до конца 2019 года

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Законопроект, определяющий порядок предоставления государственных экспортных кредитов, будет разработан и внесен в правительство РФ до конца 2019 года. Закон должен вступить в силу с 1 января 2020 года, сообщил журналистам глава департамента государственного долга Минфина РФ Константин Вышковский.

"Мы должны в этом году подготовить проект, внести его в правительство, чтобы он был принят с 1 января [2020 года]", - сказал Вышковский.

Он пояснил, что позже в этот законопроект будет добавлен раздел о возможности направления средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на выдачу таких кредитов, если соответствующая поправка будет принята.

Ранее комитет Госдумы отклонил проект, позволяющий направлять средства ФНБ на экспортные кредиты после достижения фондом объема в 7% ВВП. Комитет принял решение отклонить поправку из-за несогласованности позиций заинтересованных ведомств. Центральный банк запросил больше информации по вопросу и не смог сформировать окончательную позицию. При этом Счетная палата одобрила поправку, хотя ранее отзывалась о ней, как о "преждевременной".

Как заявлял первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, правительство до конца 2019 года определится с критериями, по которым будут отбирать проекты для вложения средств ФНБ после достижения им объема в 7% ВВП. Стратегия инвестирования предполагает два варианта: вложения в зарубежные активы, чтобы избежать давления на курс рубля и на инфляцию, или во внутренние активы, в проекты, которые генерирует дополнительный инвестиционный спрос частного бизнеса.