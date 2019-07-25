Кабмин выделит почти 700 млн рублей субсидий пострадавшей от паводков Иркутской области

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Правительство России выделит пострадавшей от паводков Иркутской области 180 млн рублей на компенсации местным сельхозпроизводителям и 493 млн рублей - на восстановление мостов и дорог.

Об этом заявил на заседании кабмина премьер-министр России Дмитрий Медведев.

"У нас в повестке дня - дополнительные меры поддержки Иркутской области в связи с наводнением. Направим 493 млн рублей на восстановление мостов и дорог в регионе, чтобы быстрее восстановить нормальное транспортное обслуживание. Также из резерва правительства выделяем 180 млн рублей, чтобы компенсировать ущерб сельхозпроизводителям", - сказал Медведев.