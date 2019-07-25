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Паводок в Иркутской области

Кабмин выделит почти 700 млн рублей субсидий пострадавшей от паводков Иркутской области

Премьер-министр Дмитрий Медведев уточнил, что 493 млн рублей направят на восстановление мостов и дорог, а 180 млн - на компенсации местным сельхозпроизводителям
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Описание
© Андрей Березкин/ТАСС
© Андрей Березкин/ТАСС
© Андрей Березкин/ТАСС
© Андрей Березкин/ТАСС

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Правительство России выделит пострадавшей от паводков Иркутской области 180 млн рублей на компенсации местным сельхозпроизводителям и 493 млн рублей - на восстановление мостов и дорог.

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Об этом заявил на заседании кабмина премьер-министр России Дмитрий Медведев.

"У нас в повестке дня - дополнительные меры поддержки Иркутской области в связи с наводнением. Направим 493 млн рублей на восстановление мостов и дорог в регионе, чтобы быстрее восстановить нормальное транспортное обслуживание. Также из резерва правительства выделяем 180 млн рублей, чтобы компенсировать ущерб сельхозпроизводителям", - сказал Медведев.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
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