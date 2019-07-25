Гендиректор Mail.ru Group: определенных решений по брендам в рамках СП со Сбербанком нет

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Каких-либо определенных решений о брендах в рамках совместного предприятия Сбербанка и Mail.ru Group пока нет. Об этом сообщил журналистам гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев.

"На данный момент с точки зрения брендов у нас нет каких-то определенных решений. Те бренды, которые есть уже, - и в активах, которые вносит Mail Group, и в активах, которые вносит Сбербанк - обладают достаточно большой силой, узнаваемостью и привлекательностью", - сказал он. При этом Добродеев подчеркнул, что стороны в рамках СП по вопросу брендов будут исходить из общей пользы для пользователей, акционеров и суммарной эффективностью маркетинговых расходов.

В четверг стало известно, что Сбербанк и Mail.ru Group создадут совместное предприятие на базе Delivery Club и "Ситимобил" с инвестициями до 64 млрд рублей. Соответствующее обязывающее соглашение будет заключено осенью 2019 года.

Схема сделки

Сервисы платформы будут интегрированы в экосистемы Сбербанка и Mail.ru Group и расширят спектр качественных услуг, покрывающих ежедневные потребности клиентов.

Mail.ru Group внесет в новую компанию свои доли в Delivery Club (100%) и "Ситимобил" (22,69%), связанные с ними миноритарные инвестиции и опционы в другие компании этих индустрий, а также денежные средства в размере 7,7 млрд рублей. Кроме того, до закрытия сделки Mail.ru обеспечит консолидацию на СП доли в размере не менее 75% акций "Ситимобил".

Сбербанк внесет в совместную компанию долю в Foodplex (35%) и денежные средства в размере около 38 млрд рублей. Также Mail.ru Group может дополнительно инвестировать до 5,1 млрд рублей.

К моменту закрытия сделки совместная компания получит денежные средства в размере 45,5 млрд рублей, а также дополнительно - до 18 млрд рублей в течение следующих 12 месяцев после закрытия сделки, в случае выполнения KPI.

Все средства будут внесены в компанию в формате cash-in и направлены на органическое развитие и консолидацию активов, а также потенциальные сделки в сегментах фудтеха и мобильности.

Совместное предприятие будет оперировать на двух крупнейших цифровых потребительских рынках России, совокупный объем которых превысит 1 трлн рублей на горизонте трех лет, с ожидаемым среднегодовым ростом более 30%.