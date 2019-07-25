Правительство направит 4,3 млрд рублей в 13 регионов на доплаты к пенсиям

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Правительство РФ направит 4,3 млрд рублей в 13 регионов на выплаты региональных социальных доплат к пенсиям неработающих пенсионеров, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Кроме того, мы направляем дополнительные 4,3 млрд рублей в 13 субъектов на выплаты региональных социальных доплат к пенсии неработающих пенсионеров", - сказал Медведев на заседании правительства.

Премьер напомнил, что размер социальных доплат тесно связан с уровнем прожиточного минимума в регионе для пенсионеров. В 2019 году он составил 8 846 рублей в среднем по России. Если региональный уровень прожиточного минимума для пенсионера ниже общероссийского, то он получает федеральную социальную доплату к пенсии.

"Таким образом, доход пожилых людей увеличивается до уровня прожиточного минимума пенсионера в регионе", - сказал Медведев.

"В 13 регионах размер прожиточного минимума для пенсионера выше общероссийского, в том числе потому, что там просто дороже жизнь, больше денег уходит на лекарства или на продукты", - пояснил премьер. "Чтобы повысить доходы пенсионеров, в законодательство были внесены изменения - с апреля этого года установлен новый порядок подсчета дохода пенсионера, - напомнил он. - И для выплаты региональных социальных доплат потребовались дополнительные средства". "Это позволит увеличить общий доход для почти 445 тыс. неработающих пенсионеров, которые проживают в этих регионах", - заключил Медведев.