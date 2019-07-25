Правительство Севастополя заключит мировое соглашение с "Инкерманом"

СЕВАСТОПОЛЬ, 25 июля. /ТАСС/. Правительство Севастополя на заседании в четверг одобрило планы по заключению мирового соглашения с "Инкерманским заводом марочных вин", руководство которого пообещало инвестировать не менее 16 млн рублей в арендуемый у города имущественный комплекс.

Правительство города и холдинг Inkerman International, владеющий заводом, судились из-за площадки в городе Инкерман (входит в состав Севастополя), где завод работает с 1961 года и производит примерно половину продукции. Правительство города настаивало, что арендатор допустил порчу имущества и проводил несогласованные работы. В конце ноября 2018 года суд удовлетворил иск города о расторжении договора, но компания обжаловала это решение.

"Речь идет об арбитражном процессе, в соответствии с которым департаментом имущественных и земельных отношений поданы исковые требования к ООО "Инкерманский завод марочных вин" о расторжении договора аренды имущественного комплекса. Поступило ходатайство от "Инкерманского завода марочных вин" о заключении мирового соглашения", - сообщил директор департамента Рустэм Зайнуллин на заседании правительства.

Он отметил, что винзавод - это крупное предприятие, которое дает рабочие места и способствует развитию города. Предприятие является участником действующей в регионе свободной экономической зоны и крупным налогоплательщиком.

"[В случае заключения мирового соглашения] ответчик берет на себя обязательство о вложении не менее 16 млн рублей в государственное имущество для приведения его в нормативное состояние в определенные сроки, согласованные сторонами", - добавил глава департамента. По его словам, сметный расчет подготовлен с учетом экспертизы, проведенной в рамках судебного процесса.

Решение о заключении мирового соглашения было поддержано. "Важно, чтобы инвестиционный процесс не останавливался", - заявил врио губернатора Михаил Развожаев, комментируя принятое решение.

О предприятии

На заводе работает более 400 человек (всего в группе компаний Inkerman в РФ - около 1,5 тыс. человек). Сейчас предприятие производит более 70 наименований вин, за 2018 год завод выпустило 12 млн бутылок вина, сохранив объемы производства на уровне 2017 года. Производственная площадка в Севастополе пользуется популярностью: за 2015-2018 годы завод принял более 105 тыс. туристов.