Власти Крыма считают необходимым продление ФЦП по развитию региона до 2025 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июля. /ТАСС/. Действие федеральной целевой программы (ФЦП) по социально-экономическому развитию Республики Крым и города Севастополя целесообразно продлить до 2025 года в связи с большим объемом работ, считает зампредседателя Совета министров республики Евгений Кабанов.

"Продление ФЦП безусловно целесообразно. Пока действующая программа до 2022 года включительно. Нам еще решать и решать все проблемы, которые накопились у нас за предыдущие периоды. По нашим оценкам, если программа будет продлена до 2025 года, это ориентировочно еще плюс 400 млрд рублей", - сказал в четверг журналистам Кабанов, который курирует ход выполнения ФЦП.

Ранее замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров говорил, что власти обсуждают продление ФЦП развития Крыма до 2025 года и увеличение ее финансирования на 200 млрд рублей. В нее планируется включить строительство восточного и юго-восточного объезда Симферополя, мостового перехода через Севастопольскую бухту, а также реконструкцию трассы на южном берегу Крыма.

ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2020 года принята в 2014 году и призвана модернизировать инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру регионов. В 2015 году куратором программы стало Минэкономразвития РФ.

Для реализации задач программы создано более 200 объектов, ключевые из которых - Крымский мост, энергомост, новый аэропорт Симферополя, две теплоэлектростанции, инженерные сооружения для обеспечения водой восточного Крыма и трасса "Таврида" (строительство продолжается).

Правительство РФ 9 июля 2019 года своим постановлением увеличило объем финансирования по ФЦП на 10% - до 959 млрд рублей на более чем 880 объектов и мероприятий.