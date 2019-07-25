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Кабмин направил на ратификацию Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря

Работа над конвенцией шла с 1996 года

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило и направляет на ратификацию Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Соответствующее постановление кабинета министров опубликовано на официальном портале правовой информации.

"Одобрить и представить президенту РФ для внесения на ратификацию в Государственную думу Федерального Собрания Российской Федерации Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, подписанную в г. Актау 12 августа 2018 года", - говорится в постановлении.

Каспийское море - крупнейший на Земле замкнутый водоем, который причисляют как к озерам (бессточный водоем), так и к морям (из-за очень больших размеров). На V Каспийском саммите, который прошел в Актау 12 августа 2018 года, была подписана Конвенция о правовом статусе Каспийского моря. Работа над ней шла с 1996 года.

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