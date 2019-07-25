Объем экспорта продукции АПК Москвы превысил $1 млрд за пять месяцев

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Объем экспорта агропромышленной продукции Москвы в январе-мае 2019 года составил $1,1 млрд. Наиболее популярным экспортным продуктом стало расфасованное детское питание, сообщила в четверг пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"По итогам 2018 года московские компании экспортировали пищевую продукцию на $3,2 млрд. За первые пять месяцев этого года объем экспорта столичной агропромышленной продукции достиг $1,1 млрд. Это составляет 12% от общего объема экспорта АПК всей страны", - цитирует пресс-служба заммэра Москвы Владимира Ефимова.

По данным пресс-службы, в числе наиболее популярных экспортных продуктов - расфасованное для розницы детское питание ($23,3 млн) и шоколадные конфеты ($11,7 млн).

"Пищевая промышленность занимает важное место в экономике города Москвы. Отмечу, объем экспорта столичной продукции АПК в Иран за первые пять месяцев текущего года по сравнению с тем же периодом прошлого года вырос на 145% и составил $140 млн. На втором месте - Турецкая республика, экспорт в эту страну был увеличен на 60% и равен $137,9 млн. Столичные продукты питания так же можно увидеть в Казахстане, Египте, Белоруссии", - приводит пресс-служба слова главы департамента Александра Прохорова.

Также в сообщении отмечается, что в этом году Центр поддержки и развития промышленного экспорта, экспорта продукции АПК и промышленных технопарков "Моспром" организует участие столичных пищевых производителей на международных выставках продуктов питания Anuga и World Food. В частности, одним из участников коллективного стенда на выставке Anuga, которая пройдет в Кельне с 5 по 9 октября, станет компания Live Group, продукция которой экспортируется в Китай, США, Европу, Японию, Южную Корею, Таиланд, Вьетнам, Австралию и Индию.