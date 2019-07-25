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Акции "Газпрома" на Мосбирже ускорили рост до 7%

Котировки компании 25 июля открыли торги снижением на 2,7%

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Обыкновенные акции "Газпрома" выросли на Московской бирже на 7%, до 226,83 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 14:00 мск.

Котировки компании открыли торги 25 июля снижением на 2,7% на информации о том, что "дочки" "Газпрома" продадут 2,93% бумаг газовой монополии. Однако вскоре акции компании на Мосбирже перешли к росту.

На фоне укрепления акций "Газпрома" индекс Мосбиржи, также начавший торги четверга в минусе, вырос на 1,11% к уровню закрытия предыдущей сессии, до 2712,77 пункта.

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