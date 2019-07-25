Открылся прием заявок на VK Hackathon 2019

"ВКонтакте" открыла прием заявок на один из крупнейших хакатонов в России - VK Hackathon. Как отмечается в сообщении соцсети, свои проекты представят 600 участников из 150 команд.

"VK Hackathon пройдет с 27 по 29 сентября в петербургском выставочном зале "Манеж". В этом году участников ждут задачи по шести направлениям: "Путешествия", "Финтех", "Культура", "Медиа", "Благотворительность" и "Технологии", - отмечается в сообщении.

В соцсети также сообщили, что главным нововведением этого мероприятия станет дополнительное денежное вознаграждение, которое получат победители, реализовавшие свои проекты в течение полугода после хакатона. Вырастет и общий призовой фонд - он составит 2 млн рублей.

Для участия в хакатоне необходимо собрать команду от двух до четырех человек и отправить заявку до 6 сентября. В ней нужно указать выбранное направление и задание, а также описать идею решения. Организаторы отберут 150 лучших команд и опубликуют их список 9 сентября в сообществе VK Hackathon. В 2018 году гран-при мероприятия получили разработчики приложения для доноров крови.