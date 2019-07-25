АСИ запустило отбор проектов по развитию национальной системы подготовки кадров

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) объявило конкурс проектов по теме "Развитие национальной системы подготовки кадров" в рамках инициативы "100 лидеров развития новых подходов в образовании", сообщила пресс-служба агентства.

"Принять участие в отборе смогут команды учебных заведений, принявших участие в интенсиве "Остров 10-22" и другие потенциальные пользователи из вузов сервисов Университета НТИ "20.35" и Платформы НТИ [Национальной технологической инициативы], проекты которых направлены в первую очередь на системные предложения по снятию административных и нормативно-правовых барьеров в системе образования", - говорится в сообщении.

Участниками отбора могут стать вузовские команды проектов "Цифровая трансформация университетов", "Подготовка кадров для цифровой экономики", "Опережающая подготовка кадров под нужды региональной экономики", "Развитие инструментов и подходов WorldSkills", "Создание сетевых моделей образования" и "Развитие новых форматов подготовки и образовательных продуктов". Конкурс продлится до 6 сентября.

"Наряду с сервисами, получаемыми вузовскими лидерами в рамках Университета НТИ "20.35" и экосистемы партнеров, агентство окажет информационную и методическую поддержку прошедшим отбор проектам, а также сопровождение по снятию административных и нормативно-правовых барьеров, добавили в пресс-службе.

Инициатива "100 лидеров развития новых подходов в образовании" была представлена на площадке национального чемпионата WorldSkills Russia. Партнерами инициативы выступают АНО "Платформа НТИ", Университет "20.35", WorldSkills Russia, центр компетенций федерального проекта "Кадры для цифровой экономики", благотворительный фонд Сбербанка "Вклад в будущее", Высшая школа экономики и другие.