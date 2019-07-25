Власти Казани отправили на доработку проект первого участка второй линии метро

КАЗАНЬ, 25 июля. /ТАСС/. Исполнительный комитет Казани отклонил проект планировки и межевания территории первого участка второй линии городского метро и направил его на доработку. Соответствующее постановление размещено в сборнике документов и правовых актов городского исполкома.

"Постановляю отклонить проект планировки и межевания территории объекта "Первый участок второй линии метрополитена г. Казани от станции метро "Улица Ю. Фучика" до станции метро "Улица Академика Сахарова" и направить его на доработку с учетом протокола и заключения по результатам общественных обсуждений", - говорится в постановлении руководителя городского исполкома Дениса Калинкина.

В соответствии с проектом вторая линия будет состоять из 12 станций, ее общая протяженность составит 20 км. Все четыре станции первого участка второй линии Казанского метрополитена планируется ввести в эксплуатацию одновременно.

Метрополитен Казани открылся в 2005 году и стал первым в стране, построенным после распада СССР. Он состоит из одной ветки, на которой расположено 11 станций. В конце августа 2018 года в Казани открылась последняя станция первой ветки метро, получившая название "Дубравная". Эта станция завершила строительство Центральной линии.