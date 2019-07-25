Систему преференций в Арктике представят Путину в течение нескольких недель

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Правительство уже рассмотрело систему преференций в Арктической зоне РФ и представит ее президенту в течение нескольких недель. Об этом вице-премьер, полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев заявил в четверг в Москве на заседании Госкомиссии по развитию Арктики.

"Мы готовим систему преференций в Арктической [зоне] - она уже готова. В течение ближайших недель будет доложено президенту РФ, и будут приняты конкретные решения. Обсуждение в правительстве уже состоялось", - сказал он.

За основу была принята система преференций, которая существует на Дальнем Востоке и, по словам Трутнева, работает достаточно эффективно. При этом вице-премьер отметил, что систему преференций для Арктики постарались сделать более гибкой.

Минвостокразвития в конце апреля опубликовало законопроект о преференциях для реализации проектов в Арктике. Согласно законопроекту, все инвесторы на территории Арктической зоны могут рассчитывать на применение положения о неухудшении налоговых условий на весь период реализации проекта. Предполагается, что для резидентов будет действовать режим свободной таможенной зоны, сокращенные сроки оформления грузов, также предусмотрено снижение налогов, например, налог на прибыль 7% на весь срок реализации проекта.

Согласно законопроекту, налоговые льготы предусмотрены для четырех групп инвесторов - в области добычи углеводородного сырья на новых морских месторождениях на арктическом шельфе, для проектов в области добычи углеводородного сырья на континентальной части, для проектов в области СПГ и для иных проектов в области добычи полезных ископаемых. Для всех категорий определена пониженная ставка страховых взносов - 7,6% вместо 30%. А вот повышающий коэффициент к расходам на геологоразведочные работы, наоборот, увеличен до 3,5. Также отдельные налоговые вычеты предусмотрены для создания инфраструктуры.