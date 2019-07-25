Международные резервы России за неделю выросли на $0,6 млрд

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Международные резервы РФ на 19 июля 2019 года составили $520,3 млрд, что на $0,6 млрд выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России.

Таким образом, объем международных резервов уже седьмую неделю подряд превышает установленный ЦБ РФ целевой уровень в $500 млрд.

Как отмечается в сообщении регулятора, резервы выросли на 0,1% "под влиянием покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила, отчасти нивелированной отрицательной переоценкой".

Международные резервы РФ, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (SDR), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.