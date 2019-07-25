Ресурсы арктического шельфа оцениваются в 17 млрд т жидких углеводородов

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Ресурсы шельфа Арктической зоны оцениваются в 17 млрд т жидких углеводородов и 85 трлн кубометров газа. Об этом вице-премьер, полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев заявил в четверг в Москве на заседании Госкомиссии по развитию Арктики.

"Мы знаем, что ресурсы арктического шельфа очень большие. Они оцениваются в 17 млрд т жидких углеводородов и 85 трлн куб. м газа", - сказал он.

При этом, по его словам, степень геологической изученности Арктики в целом и шельфа в особенности остается крайне низкой. Трутнев отметил, что сейчас наблюдаются проблемы, в частности, с соблюдением лицензионных соглашений. Вице-премьер добавил, что необходимо говорить о том, какие меры необходимо предпринимать для того, чтобы интенсифицировать эту работу.