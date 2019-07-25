Розничные цены на бензин в июне выросли на 0,7%

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Потребительские цены на бензин в России в июне 2019 года в среднем выросли на 0,7% по сравнению с маем. При этом производители бензина в июне подняли цены на 8,6%, сообщается в материалах Росстата.

С начала года розничные цены на топливо возросли на 1,4%, тогда как цены производителей упали на 4,9%. Потребительские цены на бензин в июне в среднем по России превышали цены производителей в 2,1 раза (в июне 2018 года - в 1,8 раза).

В июне увеличение цен на бензин на 0,8% и более наблюдалось в 30 субъектах России. Из них наиболее значительно цены выросли в Республике Татарстан - на 2,5%, Республике Тыва и Новосибирской области - на 1,7% и 1,6% соответственно.

В четырех субъектах РФ отмечалось снижение цен на бензин, в том числе в городе Севастополе - на 1,3%, Республике Крым - на 1,1%.

В Москве бензин за прошедший месяц подорожал на 0,6%, в Санкт-Петербурге - на 1,1%.

Средние цены

Средние потребительские цены на бензин с 15 по 21 июля не изменились по сравнению с уровнем неделей ранее и составили 44,52 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива также осталась на уровне предыдущей недели - 46,1 рубля.

Так, средние цены на бензин марки Аи-92 за отчетный период сохранились на отметке 42,2 рубля за литр, Аи-95 подорожал на одну копейку - до 45,58 рубля, Аи-98 - на две копейки - до 51,17 рубля.

За прошедшую неделю рост цен на бензин был зафиксирован в 13 центрах субъектов РФ, наиболее заметное в Улан-Удэ - на 0,5%.

Снижение цен на бензин отмечалось в Липецке, Калуге, Твери, Новосибирске, Омске и Томске - на 0,1%.

В Москве и Санкт-Петербурге за прошедшую неделю цены на бензин не изменились. На наблюдаемых АЗС в Москве литр бензина марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 38,9 до 44,06 рубля, Аи-95 - от 41,9 до 49,11 рубля, Аи-98 - от 48,6 до 54,1 рубля.

В Санкт-Петербурге литр бензина марки Аи-92 стоил от 41,3 до 43,3 рубля, Аи-95 - от 45 до 47,54 рубля, Аи-98 - от 52,4 до 54,17 рубля.

Объем выпуска автомобильного бензина за отчетную неделю вырос на 0,1% - до 800,6 тыс. т, дизельного топлива - на 5,6% - до 1,58 млн т.