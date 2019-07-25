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Национальная валюта Грузии обновила исторический рекорд обесценивания

Курс доллара по отношению к лари составил 2,91
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© REUTERS/David Mdzinarishvili

ТБИЛИСИ, 25 июля. /ТАСС/. Национальный банк Грузии в четверг установил официальный обменный курс грузинской валюты, который составил 2,91 лари за доллар. Это минимум за всю историю существования грузинских денег. Информация об обменном курсе опубликована на сайте регулятора.

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Лари в течение длительного времени колебался в районе 2,68 - 2,70 за доллар. В начале июля он стал обесцениваться и в первый раз побил антирекорд 10 июля, достигнув отметки 2,9 за доллар. Уже после этого грузинская валюта стала стабилизироваться, однако через три дня вновь пошла на спад. Курс доллара по отношению к лари в коммерческих банках и пунктах обмена валюты достигает 2,96.

В среду президент Нацбанка Грузии Коба Гвенетадзе заявил, что в стране действует плавающий обменный курс, и маленькая по размерам экономика республики зачастую подвергается влиянию шоков извне. Он также заверил общество, что обесценивание носит краткосрочный характер, и в скором будущем валюта начнет стабилизироваться.

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