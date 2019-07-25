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AI-алгоритмы позволили повысить точность прогнозирования солнечной активности на 33%

Планируется, что это позволит постепенно повышать долю солнечной энергии в сети и тем самым снижать затраты на электроэнергию

ТАСС, 25 июля. Новый метод прогнозирования, совместно разработанный британским сетевым оператором National Grid ESO и Институтом Алана Тьюринга, позволил увеличить точность моделирования уровня солнечной активности на 33%. Об этом сообщается на сайте ESO.

Разработанный подход основан на анализе исторических данных с помощью алгоритмов машинного обучения и охватывает более 80 входных переменных, в то время как традиционный метод оценивал только две - мощность и интенсивность солнечного излучения.

Полученный результат играет важную роль для ESO с точки зрения балансирования объема выработки энергии и динамики спроса в сети. Доля альтернативных источников в энергетике Великобритании неуклонно растет: в частности, в мае 2019 года ESO сообщила о первом в истории двухнедельном периоде, когда сеть функционировала исключительно на возобновляемой энергии.

Ожидается, что практическое использование результатов моделирования на базе новой методологии позволит постепенно повышать долю солнечной энергии в сети и тем самым снижать затраты на электроэнергию.
 

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