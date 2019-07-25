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Арктика сегодня

Трутнев заявил о необходимости ускорить работу по выбору Арктического НОЦ

Планы по созданию сети из 15 научно-образовательных центров мирового уровня были отражены в майском указе президента

Москва, 25 июля. /ТАСС/. Вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев намерен обратиться к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой ускорить работу по выбору Арктического научно-образовательного центра (НОЦ).

"Я буду просить Голикову Татьяну Алексеевну, которая возглавляет этот блок работы, все-таки не в течение года, как нам сегодня доложили, а гораздо быстрее принять это решение [по выбору Арктического НОЦ]", - сказал он журналистам после заседания Госкомиссии по развитию Арктики.

Планы по созданию сети из 15 научно-образовательных центров мирового уровня были отражены в майском указе президента РФ Владимира Путина и являются одной из задач нацпроекта "Наука".

Согласно целям нацпроекта, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Должны быть созданы привлекательные условия для работы в РФ российских и зарубежных ведущих ученых, а также молодых перспективных исследователей, увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки.

Теги
Трутнев, Юрий ПетровичГоликова, Татьяна АлексеевнаРоссияАрктика сегодня
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