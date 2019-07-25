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Арктика сегодня

Госкомиссия по Арктике не удовлетворена работой Минприроды в геологоразведке

По словам вице-премьера Юрия Трутнева, геологоразведка осуществляется в недостаточном объеме, также месторождения не осваиваются длительный период

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Госкомиссия по развитию Арктики отметила неудовлетворительную работу Минприроды РФ в сфере геологоразведки. Об этом вице-премьер, полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев заявил в четверг журналистам в Москве после заседания этой госкомиссии.

"Комиссия приняла решение указать на неудовлетворительную работу Министерства природных ресурсов по разведке и освоению Арктических месторождений: и денег выделяется мало, и геологоразведка осуществляется в недостаточном объеме, и месторождения не осваиваются длительный период", - сказал он.

Трутнев добавил, что члены комиссии договорились о создании рабочей группы по этому поводу. "Достаточно большое количество членов комиссии вызвалось принять участие, и попробуем все-таки разработать программу, потому что для того, чтобы привлекать другие средства, надо доказывать, что мы за счет геологоразведки добиваемся, как повышается стоимость недр РФ", - отметил чиновник.

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Трутнев, Юрий ПетровичРоссияАрктика сегодня
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