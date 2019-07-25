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Российские авиакомпании увеличили перевозки в I полугодии до 57,7 млн пассажиров

Международные перевозки выросли на 18%

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Российские авиакомпании увеличили перевозки в первом полугодии на 12% в годовом выражении до более чем 57,7 млн пассажиров, говорится в сообщении Росавиации.

"За I полугодие 2019 года российскими авиакомпаниями перевезено более 57,7 млн пассажиров, это на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе международные перевозки выросли на 18% (24,5 млн пассажиров), внутренние - на 8,1% (26,2 млн пассажиров)", - сообщат ведомство.

Что касается статистики за июнь, то авиакомпании также увеличили перевозки: на 9,9%, до 12,6 млн пассажиров.

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