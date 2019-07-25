В МВФ рассказали, когда начнут процесс подбора нового руководителя

ВАШИНГТОН, 25 июля. /ТАСС/. Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) в ближайшее время соберется для обсуждения процесса подбора нового директора-распорядителя организации взамен Кристин Лагард, которая подала в отставку в связи с выдвижением ее кандидатуры на пост руководителя Европейского центрального банка (ЕЦБ). Об этом заявил в четверг на регулярном брифинге для журналистов официальный представитель МВФ Джерри Райс.

"Ожидается, что совет очень скоро проведет заседание с тем, чтобы обсудить процесс подбора [нового директора-распорядителя]. Безусловно, после этого мы сообщим подробности [итогов встречи], в том числе и сроки [проведения выборов нового главы фонда]", - отметил Райс. Он напомнил, что процесс подбора нового директора-распорядителя "является прерогативой исполнительного совета" организации.

У Райса поинтересовались, намерен ли совет собраться на следующей неделе в связи с тем, что в августе МВФ уходит на традиционный летний перерыв. "У меня нет сроков [проведения] заседания совета на данный момент, но, как мы ожидаем, это произойдет очень скоро ", - ответил представитель организации.

2 июля саммит ЕС выдвинул кандидатуру Лагард на пост главы ЕЦБ. В связи с этим Лагард в тот же день объявила, что временно прекращает исполнять обязанности директора-распорядителя МВФ. 16 июля она подала в отставку с поста главы фонда. Решение вступит в силу 12 сентября.