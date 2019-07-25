Петербургский "Метрострой" построит тоннели в московском метро за 7 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Генеральный подрядчик по строительству петербургского метрополитена ОАО "Метрострой" победил в конкурсе по строительству перегонных тоннелей участка Большой кольцевой линии московского метрополитена. Об этом следует из материалов, опубликованных в четверг на сайте госзакупок.

"Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по строительству двухпутных перегонных тоннелей от станции "Можайская" до переходной камеры за станцией "Давыдково" с устройством вентиляционного перекрытия тоннелей, жесткого основания и верхнего строения пути двухпутных перегонных тоннелей и станции "Давыдково" <...> Договор будет заключен с единственным участником, подавшим заявку на участие в конкурсе, - Открытое акционерное общество по строительству метрополитена в городе Санкт-Петербурге "Метрострой", - отмечается в документах.

По итогам переговоров заказчика "Управления развития строительных технологий" с "Метростроем" компания снизила конечную стоимость работ до 6,9 млрд рублей. Работы необходимо завершить летом 2020 года.

Как сообщал журналистам в феврале генеральный директор ОАО "Метрострой" Николай Александров, компания рассматривала возможность участия в конкурсе по строительству Большой кольцевой линии московской подземки протяженностью 6 км с применением собственного тоннелепроходческого механизированного комплекса (ТПМК) "Надежда".

В пресс-службе компании подтвердили ТАСС, что комплекс перевезут в Москву для выполнения работ. "Метрострой" приобрел ТПМК у немецкого производителя Herrenknecht AG в 2013 году за €23 млн.

По данным московских властей, Большую кольцевую линию планируется ввести к 2023 году. На ветке протяженностью 70 км разместится 31 станция.