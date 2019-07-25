Трутнев обратил внимание на слабую подготовку Росатома к госкомиссии по развитию Арктики

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Юрий Трутнев по итогам заседания госкомиссии по развитию Арктики, прошедшего 25 июля, обратил внимание на неудовлетворительную подготовку госкорпорации "Росатом", получившей статус оператора развития Северного морского пути. Об этом Трутнев заявил журналистам.

Он указал, что Росатому надо было больше внимания уделить теме развития инфраструктуры для развития Северного морского пути, а не только вопросам строительства и эксплуатации ледоколов.

"Я считаю, что вопрос был подготовлен слабо. Росатом говорил только о вопросах, связанных со строительством и эксплуатацией ледоколов. Но Росатом, в соответствии с решением правительства, получил функции оператора Северного морского пути, он должен был, на наш взгляд, в полном объеме подготовить все вопросы, связанные с инфраструктурой", - пояснил Трутнев.

Вопрос развития инфраструктуры Северного морского пути, как и развитие минерально-сырьевой базы Арктики, обсуждался на заседании госкомиссии по развитию региона.

В декабре 2018 года Госдума приняла закон о наделении Росатома полномочиями по развитию Севморпути. Согласно документу, Росатом будет определять подведомственное предприятие, уполномоченное согласовывать разрешение на плавание судов в акватории Северного морского пути. Кроме того, госкорпорация от имени РФ будет заключать концессионные соглашения в отношении объектов инфраструктуры морских портов, расположенных на побережье акватории Северного морского пути, проектировать и строить здания (в том числе сооружения повышенного уровня ответственности, включая объекты капитального строительства, относящиеся к объектам инфраструктуры морского порта, расположенного на побережье акватории Севморпути).

В июле представитель вице-премьера РФ Максима Акимова по итогам совещания проектного комитета о ходе реализации федерального проекта "Северный морской путь" говорил, что реализация проекта освоения Северного морского пути в 2020 году, по оценке "Росатома", потребует 800 млн рублей, помимо утвержденных правительством 400 млн рублей.