Росстат назвал, в каких регионах учителя получают самую низкую зарплату

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Средняя зарплата педагогических работников образовательных организаций общего образования в России составляет 45,6 тыс. рублей, менее 30 тыс. рублей получают учителя 14 областей и республик, говорится материалах Росстата в сфере оплаты труда отдельных категорий работников по итогам I полугодия 2019 года, опубликованных на сайте ведомства.

Согласно данным Росстата, самые низкие зарплаты получают педагоги общего образования Белгородской (29,3 тыс. рублей), Ивановской (29 тыс. рублей), Орловской (28 тыс. рублей), Новгородской (28,8 тыс. рублей), Саратовской (27,5 тыс. рублей) и Пензенской (26,9 тыс. рублей) областей, а также республик Мордовия (24,2 тыс. рублей), Марий Эл (24,2 тыс. рублей) и Северо-Кавказского федерального округа (26,3 тыс. рублей).

Выше 100 тыс. рублей получают учителя Ненецкого автономного округа (104,9 тыс. рублей), Ямало-Ненецкого автономного округа (118,4 тыс. рублей) и Магаданского области (100 тыс. рублей). Средняя зарплата учителей в Москве составляет 95,7 тыс.рублей, в Санкт-Петербурге - 55,5 тыс. рублей.

Как отмечает Росстат, средняя зарплата педагогических работников дошкольных организаций составляет 34,8 тыс. рублей. Наиболее низкую зарплату получают воспитатели Республики Дагестан (19,3 тыс. рублей), самую высокую - Чукотского (80,5 тыс. рублей) и Ямало-Ненецкого (84,5 тыс. рублей) автономных округов.

Как сообщалось ранее, зарплаты 20% работников сферы образования оказались ниже 14,7 тыс. рублей в месяц, 7% получают ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), установленного в размере 11280 рублей.