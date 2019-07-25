MyWay Airlines ведет переговоры по началу полетов в Москву через Минск

"В прошлом году мы получили разрешение на осуществление полетов в Минск, однако сейчас ждем назначения прямых авиарейсов, после которых уже с белорусской компанией "Белавиа" начнем переговоры о выполнении рейсов в Москву. Не исключено, что помимо "Белавиа" мы будем вести переговоры и с российскими авиакомпаниями, летающими в Минск. К концу августа мы должны получить ответ от белорусских авиавластей", - сказал Ацпиаури.

Причина, которая вынудила руководство грузинской компании прибегнуть к таким мерам, по словам Апциаури, является введенный с 8 июля российскими властями запрет на прямое авиасообщение с Грузией. До этого MyWay Airlines летала три раза в неделю в московский аэропорт "Жуковский". "У нас был выбор также начать транзитные полеты в Москву из Еревана, однако процедуры по началу полетов заняли бы длительное время, и с учетом всех бюрократических барьеров мы получили бы право летать к ноябрю, когда турпоток уже падает, соответственно, армянское направление нам было невыгодно", - подчеркнул он.

Коммерческий директор MyWay Airlines также отметил, что аннулирование рейсов в Москву вынудило их вернуть около $600 тыс. пассажирам, у которых уже были куплены билеты в российскую столицу. Продажа билетов в Москву и обратно была открыта до конца октября текущего года. Сегодня транзитные рейсы в Москву выполняет грузинская авиакомпания Georgian Airways. Эта компания летает в РФ через Ереван посредством армянского флагмана "Армения".