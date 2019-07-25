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Медведев призвал парламентариев контролировать выполнение планов развития

Премьер-министр также считает важным сохранять в населенных пунктах малокомплектные школы

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Премьер-министр, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев считает очень важным, чтобы в населенных пунктах сохранялись малокомплектные школы.

На заседании комиссии по контролю за реализацией партийной предвыборной программы Медведев напомнил, что некоторое время назад были предложения закрыть малокомплектные школы. "В целом мы сам институт отстояли. Люди ими очень дорожат", - констатировал председатель партии.

Он поделился впечатлениями от недавней встречи с жителями одного из сел, в котором работает малокомплектная школа. "Они волнуются, что ее закроют. Даже симптомов нет, никто ничего не собирается делать", - заверил Медведев. По его мнению, для жителей села закрытие школы означает потерю смысла жизни на этом месте.

"Поэтому надо обязательно за этим смотреть", - уверен глава кабинета министров.

В целом Медведев уверен в необходимости и важности контроля за выполнением различных планов со стороны парламентариев. "Очень часто стройки реализуются медленно, если кто-то стоит и на мозги капает в хорошем смысле этого слова, это очень правильно и очень нужно. Такого рода мониторинг полезен, просил бы его продолжать", - обратился премьер к депутатам.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия"Единая Россия"
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