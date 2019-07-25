Трутнев затруднился оценить реальную потребность проекта "Роснефти" и ННК в господдержке

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Юрий Трутнев затруднился оценить реальную потребность проекта "Роснефти" и "Нефтегазхолдинга" Эдуарда Худайнатова - "Восток ойл" - в государственной поддержке из-за отсутствия конкуренции.

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что глава "Роснефти" Игорь Сечин в письме президенту РФ Владимиру Путину рассказал о новом нефтегазовом проекте "Восток ойл", который должен объединить месторождения госкомпании (Лодочное, Тагульское и Ванкорское) с месторождением "Нефтегазхолдинга" Эдуарда Худайнатова (Пайяхское). На реализацию проекта нужны льготы в 2,6 трлн рублей, взамен компании готовы вложить от 5 трлн до 8,5 трлн рублей инвестиций.

"Я отношусь двояко. С одной стороны, я по работе, по тем задачам, которые поставил передо мной президент, обязан поддерживать все проекты на Дальнем Востоке и в Арктической зоне. Я ровно так и поступаю. С другой стороны, когда мы говорим о сумме в 2,6 трлн рублей, то очень трудно понять, какой должна быть поддержка. И понять трудно по одной причине - у нас конкуренции нет этой области. Если бы на освоение этой группы месторождений претендовали две, три и так далее компаний, мы могли бы сравнить и сказать: вот эта компания просит 2 трлн, эта - 500 млрд, а эта вообще ничего не просит и готова осуществить за счет собственных ресурсов", - пояснил Трутнев.

Он отметил, что "невозможно правильно в абстрактной экономической модели посчитать расходы компании, посчитать экономику крупного проекта".

Президент РФ Владимир Путин по итогам совещания по вопросу стимулирования нефтяной отрасли, состоявшегося 10 июля, поручил разработать единые критерии к экономическому обоснованию и порядок предоставления мер господдержки при разработке нефтяных месторождений в РФ.

До 1 декабря должна быть завершена инвентаризация запасов нефтяных месторождений на предмет экономической эффективности освоения. До 31 декабря 2019 года вводится мораторий на оказание новых мер господдержки при разработке месторождений нефти до завершения инвентаризации.