Чистая прибыль РЖД по РСБУ за I полугодие выросла в 1,7 раза

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Чистая прибыль РЖД по РСБУ за I полугодие 2019 года выросла в 1,7 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составила 43,34 млрд рублей. Это следует из материалов компании.

Выручка РЖД за отчетный период увеличилась на 4,7% - до 917,31 млрд рублей, валовая прибыль - на 12%, до 163,9 млрд рублей, прибыль от продаж - на 19,3%, до 93,25 млрд рублей.

Доналоговая прибыль выросла на 48% - до 68,15 млрд рублей.

В январе-июне 2019 года РЖД перевезли 573,8 млн пассажиров (+4,7% к аналогичному периоду 2018 года), из них в дальнем следовании перевезено 52,7 млн пассажиров (+6,4%), в пригородном сообщении - 521,1 млн пассажиров (+4,5%).

По Московскому центральному кольцу (МЦК) с начала 2019 года перевезено более 69,7 млн пассажиров, что на 15% больше, чем годом ранее.

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