Первый коворкинг для промышленных предприятий появился в Подольске

Москва, 25 июля. /ТАСС/. Власти Московской области выдали разрешение на ввод в эксплуатацию площадки для размещения производственных помещений малого и среднего бизнеса в Подольске. Об этом сообщила в четверг пресс-служба правительства Московской области.

"Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию корпусов производственно-складского комплекса Industrial City в городском округе Подольск. Новый объект построен на территории многофункционального парка "Сынково", - говорится в сообщении.

Комплекс предназначен для размещения производственных помещений малого и среднего бизнеса в формате Light Industrial - офисно-производственные комплексы, в которых представлены блоки относительно небольшой площади. "Это своего рода коворкинг для промышленников с арендными площадями от 400 до 700 кв. м", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что сумма инвестиций в объект составит более 1 млрд рублей. "Сейчас есть предварительные договоры на размещение шести резидентов на площади 8,6 тыс. кв. м. Это предприятие по производству пищевых смесей, синтезированных алмазов, швейное производство, предприятие по выпуску запорных механизмов и задвижек, центр обработки данных одного из провайдеров", - поясняется в сообщении.