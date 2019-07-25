Индексы РТС и Мосбиржи по итогам дня снизились на 0,44-0,67%

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов снизились. Индекс Мосбиржи уменьшился на 0,67%, до 2682,91 пункта, индекс РТС снизился на 0,44%, до 1339,62 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:55 мск снизился на 0,20%, до 63,173 рубля, курс евро уменьшился на 0,02%, до 70,48 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2019 года на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 0,71%, до $63,58 за баррель.

На фоне сигналов со стороны ЕЦБ о возможном снижении ставки и возобновлении количественного смягчения рынки получили очередной монетарный допинг, создаются предпосылки для продолжения роста российских индексов, считает старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов. Цены на нефть также получили поддержку от снижения запасов и сохранения геополитических трений западных стран и Ирана. В связи с этим в пятницу индекс Мосбиржи может вырасти в диапазоне 0,2-0,4%, добавил он.

"Рынок продолжает двигаться в коридоре 2640-2730 пунктов. К нижней его границе подходит среднесрочный восходящий тренд, берущий начало от минимумов декабря 2018 года, что создаст двойную поддержку, которая, в случае продолжения негативной динамики, может быть использована "быками" в попытках возобновления роста", - добавил главный аналитик ПСБ Богдан Зварич.